15 января, 15:48

Политика
Bild: первые европейские военные прибыли в Гренландию

Первые европейские военные прибыли в Гренландию

Фото: depositphotos/palinchak

Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к его стране. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственных репортеров.

По данным СМИ, военно-транспортный самолет Hercules датской армии ночью приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука. На его борту находились не только военные Дании, но и представители Вооруженных сил Франции.

Почти одновременно на аэродроме в Кангерлуссуаке сел еще один Hercules. Оба самолета летели с выключенными транспондерами, говорится в материале.

В четверг, 15 января, ожидается прибытие в Нуук первых 13 военнослужащих Бундесвера. Помимо Германии, в миссии по размещению сил на острове примут участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция. При этом она координируется не через структуры НАТО, а из Копенгагена, утверждают журналисты.

Газета уточнила, что подготовка к размещению военнослужащих на фоне заявлений Трампа шла на протяжении последних дней и держалась в секрете. Вылет первых военных в Гренландию последовал только после того, как 14 января провалились переговоры представителей Дании и Гренландии с Соединенными Штатами.

Трамп неоднократно заявлял о том, что если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. После этого в американский конгресс внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США".

Европарламент осудил высказывания главы Белого дома в отношении Гренландии и уточнил, что они представляют собой "грубый вызов международному праву".

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Европа может передать Гренландию под контроль США, создав таким образом "отличный европейских прецедент".

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

