Bild: первые европейские военные прибыли в Гренландию

Фото: depositphotos/palinchak

Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к его стране. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственных репортеров.

По данным СМИ, военно-транспортный самолет Hercules датской армии ночью приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука. На его борту находились не только военные Дании, но и представители Вооруженных сил Франции.

Почти одновременно на аэродроме в Кангерлуссуаке сел еще один Hercules. Оба самолета летели с выключенными транспондерами, говорится в материале.

В четверг, 15 января, ожидается прибытие в Нуук первых 13 военнослужащих Бундесвера. Помимо Германии, в миссии по размещению сил на острове примут участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция. При этом она координируется не через структуры НАТО, а из Копенгагена, утверждают журналисты.

Газета уточнила, что подготовка к размещению военнослужащих на фоне заявлений Трампа шла на протяжении последних дней и держалась в секрете. Вылет первых военных в Гренландию последовал только после того, как 14 января провалились переговоры представителей Дании и Гренландии с Соединенными Штатами.

Трамп неоднократно заявлял о том, что если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. После этого в американский конгресс внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США".

Европарламент осудил высказывания главы Белого дома в отношении Гренландии и уточнил, что они представляют собой "грубый вызов международному праву".

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Европа может передать Гренландию под контроль США, создав таким образом "отличный европейских прецедент".