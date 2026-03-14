Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, достигло 65 после ликвидации еще одного дрона, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

В связи с этим, для обеспечения безопасности полетов, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Позже Домодедово и Жуковский возобновили деятельность.

