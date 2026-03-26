Сергунина рассказала о востребованности столичного благотворительного сервиса

С помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru москвичи перечислили уже более 300 миллионов рублей на программы столичных некоммерческих организаций (НКО), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За годы работы проекта москвичи сделали уже почти 750 тысяч пожертвований, около 35 тысяч из них – с начала 2026-го", – рассказала Сергунина.

Сегодня сервис объединяет 101 НКО. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а еще экологические и другие инициативы.

Информация о благотворительных фондах размещена на главной странице. Желающие могут выбрать наиболее близкую сферу и отправить средства одной, нескольким или сразу всем организациям в представленной категории. В последнем случае деньги будут распределены поровну.

В сервисе предусмотрена опция автоматического платежа. Подключить его можно после первого перечисления. Для этого нужно определить направление, периодичность, дату списания и сумму.

У пользователей также есть возможность открыть собственный сбор для организаций из выбранной категории. Для этого достаточно отметить интересующую тему, продолжительность акции и поделиться созданной страницей с друзьями.

Адресная поддержка

Благодаря помощи горожан 98-летней Надежде приобрели слуховой аппарат, вернувший ей способность слышать, а шестилетний Август смог пройти интенсивный курс нейрореабилитации.

Переводы неравнодушных жителей столицы дали возможность многим животным получить необходимое лечение и обрести новый дом. В их числе лайка Айна, которой обеспечили должный уход в ветеринарной клинике и уже нашли любящих хозяев.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме и развитие инфраструктуры электронного правительства соответствуют задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее на портале mos.ru появился спецраздел для благотворительных сборов, приуроченных к Международному дню добровольцев.

Создать добровольное пожертвование можно за несколько минут, выбрав одну из категорий: помощь тяжелобольным детям и взрослым, одиноким людям, нуждающимся семьям, бездомным животным или проектам в области науки и экологии. Соответствующая акция продлится до 15 апреля.