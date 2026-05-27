РБК: экс-заместитель Шойгу Храмов стал советником главы Сбербанка

Бывший заместитель секретаря Совбеза России Сергея Шойгу генерал-полковник ФСБ Олег Храмов стал советником главы Сбербанка Германа Грефа, сообщает РБК со ссылкой на источник издания на финансовом рынке.

Информацию подтвердил инсайдер в банке. При этом до декабря 2025 года Храмов работал заместителем Шойгу, который с мая 2024-го является секретарем Совбеза после ухода с поста министра обороны. От должности замсекретаря Совбеза Храмов был освобожден указом Владимира Путина. На его место назначили Максима Кутомкина, кандидатура которого также была утверждена президентом.

Храмов занимал должность замсекретаря Совбеза с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах госбезопасности, с 2003 по 2006 год – в управлении ФСБ по Москве и области, с 2006 по 2009-й – руководил управлением службы по Нижегородской области, а потом, вплоть до назначения в Совбез, был первым замдиректора ФСБ.

Генерал-полковник награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и II степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, Дружбы.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Алексей Макаров назначен новым замминистра внутренних дел РФ. Данное решение было принято Путиным. Этим же указом российский лидер возложил обязанности замминистра обороны на генерал-полковника Виталия Шулика, освободив его от аналогичной должности в МВД.