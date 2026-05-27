Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 09:41

Политика
Главная / Новости /

РБК: экс-заместитель Шойгу Храмов стал советником главы Сбербанка

Экс-заместитель Шойгу Храмов стал советником главы Сбербанка – СМИ

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Бывший заместитель секретаря Совбеза России Сергея Шойгу генерал-полковник ФСБ Олег Храмов стал советником главы Сбербанка Германа Грефа, сообщает РБК со ссылкой на источник издания на финансовом рынке.

Информацию подтвердил инсайдер в банке. При этом до декабря 2025 года Храмов работал заместителем Шойгу, который с мая 2024-го является секретарем Совбеза после ухода с поста министра обороны. От должности замсекретаря Совбеза Храмов был освобожден указом Владимира Путина. На его место назначили Максима Кутомкина, кандидатура которого также была утверждена президентом.

Храмов занимал должность замсекретаря Совбеза с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах госбезопасности, с 2003 по 2006 год – в управлении ФСБ по Москве и области, с 2006 по 2009-й – руководил управлением службы по Нижегородской области, а потом, вплоть до назначения в Совбез, был первым замдиректора ФСБ.

Генерал-полковник награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и II степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, Дружбы.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Алексей Макаров назначен новым замминистра внутренних дел РФ. Данное решение было принято Путиным. Этим же указом российский лидер возложил обязанности замминистра обороны на генерал-полковника Виталия Шулика, освободив его от аналогичной должности в МВД.

Читайте также


политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика