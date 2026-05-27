27 мая, 10:18

Верховный суд признал незаконным отказ ГАИ зарегистрировать авто после замены двигателя

Верховный суд России признал незаконным отказ ГИБДД в перерегистрации автомобиля с замененными двигателем и шасси, который достался владельцу по наследству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Как указали в суде, жительница Забайкальского края потребовала признать незаконным отказ отдела МВД в регистрации перешедшего ей по наследству автомобиля. Основанием для такого решения послужила информация ГИБДД о том, что в 2004 году у машины поменяли двигатель и шасси. Тогда же был выдан дубликат ПТС и утилизированы номера.

Суд удовлетворил ее требования и обязал ведомство перерегистрировать транспорт. Судья учел результаты экспертизы, которая показала, что заводское содержание номера двигателя и маркировки шасси не менялись. Апелляция и кассация отменили решение инстанции и отказали в удовлетворении иска.

"Коллегия по административным делам ВС РФ признала такой подход формальным, отменила судебные акты апелляции и кассации и обязала госорган произвести перерегистрацию автомобиля на наследницу", – говорится в сообщении.

Суд отметил, что женщина имеет оригинал ПТС, а автомобиль из владения не выходил.

Ранее Конституционный суд РФ признал противоречащими конституции положения закона об ОСАГО, допускавшие возможность взыскания со страховых компаний убытков сверх установленного лимита в размере 400 тысяч рублей, если компания не могла организовать ремонт автомобиля. Основанием для обращения в суд стало ДТП, в котором пострадал автомобиль жителя Ярославля.

