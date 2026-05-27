В Московском регионе и Курской области могут запретить майнинг до 2032 года

В Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области могут ввести запрет на майнинг криптовалюты, который будет действовать до 2032 года. Об этом рассказал замминистра энергетики Евгений Грабчак, сообщает ТАСС.

По его словам, такие меры рекомендовала ввести правительственная комиссия по развитию электроэнергетики.

Ранее Минфин России предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. Уточнялось, что еще не все майнеры готовы входить в соответствующий реестр и вести свою деятельность открыто. В связи с этим прорабатываются варианты для обеления майнинга.

Позже депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за незаконный майнинг цифровой валюты. Инициатива предусматривает штрафы за различные нарушения, включая работу вне реестра майнеров и добычу криптовалюты в регионах, где такая деятельность запрещена.

Максимальные санкции при повторных нарушениях могут достигать 10 миллионов рублей для юридических лиц.

