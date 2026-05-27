27 мая, 09:37

Транспорт

Доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро достигла 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы достигла 70%, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время парк Замоскворецкой линии насчитывает 176 вагонов серии "Москва-2026". Еще 24 вагона сейчас проходят обкатку, отметили в департаменте.

Согласно результатам недавно проведенного опроса, 64% пассажиров столичного метро указали, что технологичные поезда серии "Москва" – их любимые. Такой выбор в департаменте объясняют рядом преимуществ современного состава:

  • сквозные удобные проходы;
  • свыше 400 разъемов для зарядки;
  • обновленные сиденья без металлических стыков;
  • двери, которые на 32% шире, чем в "Номерных";
  • увеличенная на 10% вместимость.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на сегодняшний день в столичном метро по задаче Сергея Собянина реализуется самая масштабная в мире программа по обновлению поездов. С 2010 года доля нового подвижного состава выросла примерно с 13 до 80%, а к 2030 году этот показатель превысит 90%.

Он добавил, что в конце прошлого года на Замоскворецкую линию впервые вышли вагоны серии "Москва-2026", которые являются самыми современными и технологичными поездами российского производства.

Кроме того, вместо стикеров на путевых стенах 52 станций столичного метро появятся указатели в едином стиле системы навигации Московского транспорта. По словам Ликсутова, с начала года на 18 станциях было обновлено 73 конструкции.

