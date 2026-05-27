27 мая, 09:40

Мэр Москвы

Собянин: офсетные контракты стали важным инструментом развития экономики Москвы

Офсетные контракты стали важным инструментом развития экономики Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр объяснил, что данный механизм дает возможность заранее обеспечивать стабильные поставки востребованной продукции, при этом стимулируя создание в городе современных производств. Сейчас заключено 36 контрактов на поставку лекарств и коммунальной техники, а также элементов благоустройства и другой важной для города продукции.

"Совокупный объем инвестиций по этим контрактам составит 121,8 миллиарда рублей. Будет создано больше 9 тысяч рабочих мест. Только в прошлом году подписано 8 офсетных контрактов. 5 из них касаются развития городского транспорта", – отметил градоначальник.

Например, был заключен контракт на поставку SAM-модулей для платежной транспортной инфраструктуры для всех видов оплаты проезда в московском транспорте. Раньше они не производились в России, однако теперь будет обеспечена локализация продукции и повышена безопасность билетной системы.

Более чем в 2 раза сократить время обслуживания пассажиров позволит инвестиционный контракт на производство инновационных билетных терминалов и автоматов, а контракт на производство турникетного оборудования даст возможность устанавливать на 20% больше турникетов в метро. Благодаря этому до 40% повысится пропускная способность станций.

Кроме того, благодаря офсетному контракту в госучреждения поступают лекарственные препараты, используемые для терапии эндокринных и неврологических заболеваний. Был налажен полный цикл производства с использованием российских фармацевтических субстанций.

"Контракты с гарантией сбыта позволяют Москве обеспечивать потребности страны в критически важной продукции, последовательно снижать зависимость от западных препаратов и развивать собственные производственные мощности", – заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что столичные предприятия вносят значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Он подчеркнул, что в мегаполисе развиваются самые разные направления, включая медицину и фармацевтику, а также машиностроение и электронику. Большинство технологий создаются в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где функционируют более 240 компаний.

