27 мая, 10:04

FT: официальный фонд "Совета мира" оказался пустым

Официальный фонд "Совета мира", который был создан президентом США Дональдом Трампом, пуст, а сама организация оказалась подвешенной в политической неопределенности. В связи с этим проекты по восстановлению сектора Газа не проводятся, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, государства – члены Совета выделили семь миллиардов долларов на "пакет помощи" для Газы, Трамп же пообещал выделить еще 10 миллиардов долларов. Однако за четыре месяца финансовый фонд сообщества, учрежденный Всемирным банком, не получил денег от спонсоров.

"На счет поступило ноль долларов", – сказал журналистам один из знакомых с ситуацией источников.

Утверждается, что фонд использовался не по назначению, а правление получало пожертвования напрямую на свой счет в JPMorgan, у которого нет требований к прозрачности. В результате, указали журналисты, взносы Марокко в размере около 20 миллионов долларов пошли на финансирование офиса Николая Младенова, "высокого представителя" в послевоенной Газе и на выплату зарплат членам палестинского технократического комитета.

Более того, 100 миллионов долларов от Объединенных Арабских Эмиратов заморожены. Они должны были пойти на подготовку полицейских в анклаве, но эта программа пока не запущена, говорится в материале.

"Совет мира" был учрежден Трампом в конце января 2026 года в качестве временного органа управления в секторе Газа. Ожидалось, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликта в других странах. Американский лидер считал, что "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда-либо учрежденных.

