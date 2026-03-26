Подростки во Франции похитили и избили студентку, бросив ее голой в поле

Подростки во Франции похитили студентку, избили ее и бросили в поле, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на La Nouvelle Republique.

Расследованием нападения на 19-летнюю девушку, которую нашли обнаженной и в состоянии шока в коммуне Лузи, занимается полиция департамента Де-Севр. Предварительно, вечером 22 марта ее силой посадили в автомобиль и вывезли в сельскую местность.

По информации СМИ, пострадавшую залили слезоточивым газом, после чего раздели, избили и оставили одну в поле, забрав телефон и ключи от квартиры. Происходящее также могли снимать на видео.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы, похищения и тяжкого нападения. В настоящий момент арестованы пятеро подозреваемых, включая двух девушек. Среди злоумышленников и бывший партнер жертвы, а также трое несовершеннолетних и двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет.

При этом прокурор французского Ниора указал, что пострадавшая не была госпитализирована, а также не сообщила о сексуальном насилии. Сейчас продолжается расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Башкирии вынесли приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько месяцев, встретив потерпевшую, он угрожал ей убийством, душил ремнем и ударил ножом. Помимо этого, в ходе конфликта он ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину.

