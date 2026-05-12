Банк в Екатеринбурге оштрафовали на 400 тыс рублей за частые звонки клиентке

Банк в Екатеринбурге оштрафовали на 400 тысяч рублей за чрезмерно частые звонки клиентке с напоминаниями о долге. Почти за месяц женщине позвонили 55 раз, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на ГУ ФССП России по Свердловской области.

Жительница Екатеринбурга обратилась в службу с заявлением и рассказала, что заключила с банком договор комплексного банковского обслуживания. Позднее по документу возникла просроченная задолженность, после чего ей начали регулярно звонить с требованиями вернуть долг.

В управлении добавили, что сотрудники банка превысили допустимое законом количество телефонных переговоров. По данным приставов, звонки поступали чаще раза в сутки, более 2 раз в неделю и свыше 8 раз в месяц. Вместе с тем представители банка нарушали установленные временные ограничения и звонили в промежуток с 06:00 до 07:30 утра.

Организацию привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Назначенный штраф банк выплатил полностью.

