Жителя Махачкалы оштрафовали за комментарии под ником Donald Trump

Суд в Махачкале оштрафовал местного жителя, который под ником Donald Trump оставлял оскорбительные комментарии про россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что в Тelegram мужчина по имени Тофик Исмаилов оставлял сообщения, которые возбуждали ненависть либо вражду, а также оскорбляли россиян и армян.

На него составили два протокола по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В суде Исмаилов полностью признал вину и не стал отрицать, что владеет аккаунтом, с которого были опубликованы комментарии. В результате его оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии про россиян и на 10 тысяч рублей за унижение достоинства армян.

Ранее омский суд оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики.

В суде местный житель объяснил, что опубликовал такие снимки, поскольку не согласен с высказываниями и действиями Чубайса. Кроме того, тот якобы сам допускал фашистские лозунги в адрес граждан России. Свастику на снимке россиянин при этом не разглядел из-за плохого качества фотографии и не имел умысла пропагандировать нацизм, поскольку он патриот России.

