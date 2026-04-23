Многодетные семьи в Москве могут получить компенсацию на школьную форму

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Многодетные семьи и родители детей с особенностями здоровья в Москве могут получить ежегодную компенсацию на приобретение школьной формы. Об этом напомнил портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что дети из таких семей в возрасте от 6 до 18 лет получают выплату от Социального казначейства Москвы автоматически. В 2026 году она составляет 14 827 рублей.

Помимо этого, компенсацию могут получать и дети от 18 до 23 лет, но при соответствии двум критериям. Ребенок должен иметь инвалидность или быть членом многодетной семьи, при этом обучаясь в школе или колледже на начало 2026/2027 учебного года. Также необходимо написать заявление.

По словам директора Социального казначейства Москвы Ивана Александрова, в прошлом году в автоматическом порядке компенсацию выплатили более 400 тысячам школьников.

Обратиться за услугой может родитель, который имеет место жительства в столице. Если компенсация не приходит автоматически, заявление пишется самостоятельно. Это необходимо, в частности, если семья получила статус многодетной после мая 2026 года или если инвалидность ребенка была установлена после указанного месяца.

Направить заявление можно и через портал mos.ru. Этой услугой могут воспользоваться многодетные родители. Родители детей с инвалидностью, в свою очередь, должны обращаться в любой из центров госуслуг "Мои документы". Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента подачи. Выплаты приходят на банковский счет, который был указан в заявлении.

Ранее стало известно, что в связи с майскими праздниками Соцфонд России заранее выплатит семьям детские пособия, которые должны были прийти в начале мая. Их родители получат 29–30 апреля. При этом ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет будет перечислена по обычному графику 5 мая.

