Москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды и перекрытий 23 апреля

Москвичам рекомендовали пересесть на метро в связи с непогодой и перекрытиями в столице в четверг, 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В ведомстве напомнили, что в течение дня в городе прогнозируются дождь и ветер. Также с 14:30 нельзя будет временно проехать в районе Пушкинской площади. При этом метро поможет горожанам сэкономить время в пути, указали представители департамента.

По информации синоптиков, температура 23 апреля в Москве не превысит плюс 6 градусов. Порывы ветра при этом могут местами достигать 15 метров в секунду. В ночное время похолодает до минус 1 градуса.

В этот день в связи с порывистым ветром в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00, оно также актуально и для Подмосковья.