Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 23 апреля, в связи с порывистым ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет актуальным с 09:00 до 21:00. В этот период в городе прогнозируется ветер западной четверти, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду.

В метеоучреждении добавили, что предупреждение распространяется и на Московскую область.

Согласно прогнозам, в этот день столицу накроют дожди, а после обеда пойдет мокрый снег. Горожан также ожидает сильное падение атмосферного давления.

Осадки приведут к формированию снежного покрова в пятницу, 24 апреля. В частности, на востоке, северо-востоке и юго-востоке Подмосковья его высота может достигнуть 3–8 сантиметров. В свою очередь, в столице, в основном на востоке, толщина снега составит от 1 до 3 сантиметров.