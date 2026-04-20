Тепло может вернуться в Москву в последнюю пятидневку апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Короткая волна тепла может вернуться в Москву в последнюю пятидневку апреля. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в этот период температура воздуха повысится примерно до 15 градусов. При этом стабильно теплой погоды до конца месяца не ожидается.

"Завтра (21 апреля. – Прим. ред.) дневная температура может повыситься до 8–10 градусов. Среда (22 апреля. – Прим. ред.), вероятно, станет самым комфортным днем при переменной облачности: существенных осадков не ожидается, а дневная температура составит около 10 градусов", – отметила Позднякова.

Кроме того, в конце недели погоду определит высотный циклон. Атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, также ожидается облачность и дожди различной интенсивности.

Позднякова напомнила, что при дождях температура обычно невысокая. Преобладающая температура ночью – от плюс 1 до плюс 6, днем – в пределах плюс 6–11 градусов, что ниже климатической нормы.

"Норма среднесуточной температуры на сегодняшнее число составляет 8 градусов, на последние числа апреля – 10 градусов. Но даже этих значений в ближайшие дни достигнуто не будет", – добавила синоптик.

Тепло сейчас обходит стороной не только столичный регион, но и практически всю европейскую Россию. В связи с этим москвичей предупредили о волне холода перед майскими праздниками. Кроме того, столице в конце апреля возможны и ледяные дожди.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такая погода придет из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров.