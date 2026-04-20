Рекордно низкое атмосферное давление прогнозируется в столице 23 апреля

Рекордно низкое атмосферное давление – до 728 миллиметров ртутного столба – ожидается в Москве в четверг, 23 апреля. Об этом в своем канале в MAX рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в столице и области на текущей неделе будут определять циклоны. В начале недели их центры будут находиться далеко от Москвы, однако 23 апреля циклон начнет кружить непосредственно над столичным регионом. Речь идет о высотном циклоне: атмосферное давление в Москве опустится до 728 миллиметров ртутного столба – 970,7 гектопаскаля.

В прошлый раз рекордно низкое давление для этого дня было зафиксировано в 2015 году – тогда оно составило 729,5 миллиметра ртутного столба – 972,6 гектопаскаля.

Вместе с тем Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, с 09:00 до 21:00 возможно усиление порывов северного ветра до 15 метров в секунду.