Додик заявил, что посетит Москву в сентябре

Фото: AP/Kremlin Pool Photo/Sputnik/Mikhail Tereshchenko

Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Москву в конце сентября. Об этом он сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2026.

Он уточнил, что приедет в Москву 25 сентября. Додик напомнил, что весной он посещал Россию дважды. 9 мая политик прибыл для празднования Дня Победы, а 28 мая – для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

9 мая Додик был в составе делегации Республики Сербской, которую возглавил президент Синиша Каран. Тогда Владимир Путин провел встречу с зарубежными гостями.

В ходе встречи российский лидер отметил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие взгляды на многие вещи. Он добавил, что их сотрудничество будет продолжаться.

