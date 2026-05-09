09 мая, 14:27

Политика

В Республике Сербской поддержали проведение СВО

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил в разговоре с ТАСС, что считает проведение спецоперации полностью оправданным решением в аспекте защиты русского народа на Украине.

Каран выскажет на встрече с Владимиром Путиным не только свою позицию по поводу СВО, но и обсудит политические вопросы, которые актуальны в аспекте создания нового многополярного мира.

Кроме того президент Республики Сербской во время переговоров поднимет вопрос о расширении двустороннего сотрудничества с РФ, которое реализуется на протяжении долгого времени в сфере экономики, энергетики, транспорта, образования и медицины.

"Напомню, у нас есть большое количество подписанных меморандумов, протоколов и соглашений с Российской Федерацией, и мы посмотрим, где мы могли бы еще больше развивать и продолжать наше сотрудничество", – добавил Каран.

Ранее Милорад Додик, который ранее был президентом Республики Сербской, призывал Путина не оставлять республику "на откуп бюрократам из Брюсселя". Он заявлял, что просил российского лидера, чтобы тот не "упустил" эту возможность. Кроме того, по его словам, "второстепенный бюрократы" из Брюсселя продолжают "душить" и не дают "нормально жить" Республике Сербской.

