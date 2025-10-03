Форма поиска по сайту

03 октября, 14:28

Додик призвал Путина не оставлять Республику Сербскую "на откуп бюрократам из Брюсселя"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал RT, что призвал Владимира Путина не оставлять республику "на откуп бюрократам из Брюсселя".

Он отметил, что попросил российского лидера, чтобы он не "упустил" эту возможность. Кроме того, "второстепенный бюрократы" из Брюсселя продолжают "душить" и не дают "нормально жить" Республике Сербской.

Ранее Додик заявил, что республика может стать независимой, если на государственное образование будет оказываться внешнее давление.

Также он призвал западные страны к диалогу. По его словам, для этого необходимо убрать немецкого политика, неутвержденного ООН Высокого представителя в Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта, закрыть его аппарат и "избавиться от его незаконного наследия".

