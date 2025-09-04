Додик допустил провозглашение независимости Республикой Сербской

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Республика Сербская может стать независимой в случае, если на государственное образование будет оказываться внешнее давление. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х глава энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Додик призвал западные страны к диалогу. Для этого, по его словам, стоит убрать немецкого политика (неутвержденный ООН высокий представитель в БиГ. – Прим. ред.) Кристиана Шмидта, а также закрыть его аппарат и "избавиться от его незаконного наследия".

"Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить", – добавил президент Республики Сербской.

В феврале суд Боснии и Герцеговины в Сараево приговорил Додика к 1 году лишения свободы и 6 годам запрета на занятие государственных и муниципальных должностей за неподчинение Шмидту.

Спустя время сам Додик заявил, что в Боснию и Герцеговину было переброшено подразделение британских военных, которые должны были его устранить под предлогом оказания сопротивления при задержании.

