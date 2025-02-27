Песков назвал преследование лидера Республики Сербской Додика политическим

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Россия осуждает приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику и считает его политическим. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер и направлено не только лично против Додика, но и против всех патриотических сербских сил. Это тоже непозволительно", – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

По мнению Пескова, решение властей Боснии и Герцеговины (БиГ) осудить президента Республики Сербской может спровоцировать дестабилизацию на всем Балканском полуострове.

Как отметил представитель Кремля, Владимир Путин неоднократно проводил встречи с Додиком и высоко ценит доверительные рабочие отношения с ним и "исторические братские отношения между россиянами и сербами".

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику в том, что он подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской. Этот закон признает недействительными решения конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил требования неутвержденного ООН Высокого представителя Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта.

26 февраля этого года суд БиГ в Сараеве приговорил Додика к одному году лишения свободы. Кроме того, ему в течение шести лет запрещено занимать государственные и муниципальные должности за неподчинение Шмидту.