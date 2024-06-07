Милорад Додик заявил, что Запад хотел разделить Россию на 5 частей

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Страны Запада еще 20 лет назад придумали план по разделению России на пять частей, однако Владимир Путин это понял и начал борьбу за национальные интересы своей страны, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

По его словам, изначально Запад тренировался на Югославии, а сейчас попытался привести замысел в действие с помощью оккупации Украины.

"Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится", – цитирует его ТАСС.

При этом глава РС назвал Путина "национальным богатством России и всего русского народа", так как лидер РФ быстро понял идущие тенденции. Додик также считает, что главной целью Европы является присвоение себе ресурсов, которыми владеет Россия, так как Запад не располагает ни газом, ни нефтью, ни редкими металлами.

Ранее президент РС заявил, что Россия была вынуждена начать СВО, так как она вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. По словам Додика, РФ была вынуждена начать проведение СВО в борьбе за безопасность. Республика Сербская, в свою очередь, не согласна с подходом Запада в вопросе украинского конфликта.