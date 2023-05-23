Глава Республики Сербской заявил, что Россия была вынуждена начать СВО

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Специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Такое мнение высказал глава Республики Сербской Милорад Додик на встрече с Владимиром Путиным.

"Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть", – цитирует его ТАСС.

По словам Додика, РФ была вынуждена начать проведение СВО в борьбе за безопасность. Республика Сербская, в свою очередь, не согласна с подходом Запада в вопросе украинского конфликта.

До этого глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия в состоянии продолжать спецоперацию на Украине "на длинной дистанции". Он добавил, что разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства.

