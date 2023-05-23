Путин заявил, что Украины не существовало до создания УССР

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Украины не существовало в истории человечества до создания УССР большевиками, заявил президент России Владимир Путин.

"Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества", – сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Зорькин принес на встречу с президентом карту земель Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, составленную Францией в семнадцатом веке. Как указал глава государства, рассматривая карту, Украины на ней нет.

Ранее Владимир Путин заявлял, что у России нет планов уничтожить Украину.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Украина прекратит сопротивление, то перестанет существовать как государство.

Столтенберг также сообщил о намерении продолжать поддерживать Украину, добавив, что страны Североатлантического альянса не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.