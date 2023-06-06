Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика

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Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента энтитета в составе Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорада Додика, следует из соответствующего указа российского лидера.

"За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада – президента Республики Сербской, Босния и Герцеговина", – указано в документе.

Ранее Додик на встрече с Путиным заявил, что специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Он отметил, что Республика Сербская понимает сложившиеся обстоятельства.

Российский лидер в свою очередь поблагодарил главу Республики Сербской за нейтралитет в украинском конфликте. Он отметил, что только такая позиция может привести к положительному решению. По словам Путина, товарооборот между Россией и Республикой Сербской за последний год вырос на 57%, а тысячи жителей республики изучают русский язык и русскую культуру.