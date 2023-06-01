Путин присвоил главе администрации Шебекинского округа орден Мужества

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Владимир Путин подписал указ о присвоении ордена мужества главе администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиру Жданову. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", – говорится в сообщении.

Шебекинский округ в ночь на 1 июня подвергся сильнейшей атаке со стороны украинской армии. В результате обстрелов пострадали восемь жителей. На этом фоне регион запланировали покинуть 200 человек. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин находится в постоянном контакте с белгородскими властями. Главе государства докладывают в том числе военные, пограничники и спасатели.

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине