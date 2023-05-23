Путин поблагодарил главу Республики Сербской Додика за нейтралитет в украинском конфликте

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Республики Сербской Милораду Додику за нейтральную позицию по Украине, сообщается на сайте российского президента.

"Мы благодарны Вам за Вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны Вам за сдержанность", – сказал Путин.

Российский президент также отметил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской за последний год вырос на 57%. По словам Путина, в стране тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне.

Ранее Додик, в свою очередь, заявил, что специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Как объяснил президент республики Сербской, Москва была вынуждена начать СВО из-за борьбы за безопасность. Республика Сербская не согласна с подходом Запада в вопросе украинского конфликта, резюмировал Додик.