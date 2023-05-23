Путин проводит церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения государственных наград, их Владимир Путин вручает лично. Об этом сообщает РИА Новости.

К высшим госнаградам будут представлены те выдающиеся россияне, чья деятельность осуществляется в сферах культуры, космонавтики, образования и ряда других областях.

В перечне наград – орден "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, орден Почета, орден святого апостола Андрея Первозванного, орден Александра Невского, орден Мужества, звание "Герой России", звание "Мать-героиня", орден Пирогова, орден Дружбы.

Уточняется, что президент вручает госнаграды несколько раз в год. По традиции такие мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля.

Ранее Путин присвоил звание Героя труда пяти гражданам РФ. Согласно документу, наградой были удостоены педагог-организатор Гимназии № 1 в Волоколамске Татьяна Бабурова, управляющий директор и генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" при "Ростехе" Александр Иноземцев и гендиректор "Бийской льняной компании" Лев Каленов.

Также звание вручили генеральному директору "Федерального центра двойных технологий "Союз" Юрию Милехину и подземному горнорабочему рудника № 1 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" Эдуарду Щербину.