Путин присвоил командующим ВВО Мурадову и ЗВО Никифорову звания генерал-полковников

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Владимир Путин присвоил командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову звания генерал-полковников. Соответствующий указ президента был размещен на портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника, Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу", – следует из опубликованного указа президента РФ.

Помимо этого, воинские звания присвоили Александру Романчуку и Олегу Макаревичу.

Ранее Путин указом присвоил звание Героя Российской Федерации Алмазу Сафину. Мужчину удостоили звания посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.



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