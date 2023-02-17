17 февраля, 22:34Политика
Путин присвоил командующим ВВО Мурадову и ЗВО Никифорову звания генерал-полковников
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин присвоил командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову звания генерал-полковников. Соответствующий указ президента был размещен на портале правовой информации.
"Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника, Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу", – следует из опубликованного указа президента РФ.
Помимо этого, воинские звания присвоили Александру Романчуку и Олегу Макаревичу.
Ранее Путин указом присвоил звание Героя Российской Федерации Алмазу Сафину. Мужчину удостоили звания посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
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