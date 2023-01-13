Перестановки в руководстве СВО могут предвещать новое наступление на Украине – СМИ

Фото: kremlin.ru

Перестановки в руководстве российской спецоперации могут предвещать новое наступление на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о назначении Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск. До него это место на протяжении трех месяцев занимал генерал Сергей Суровикин. Новые перестановки произошли на фоне сообщений о боях за Соледар.

Руководитель Mayak Intelligence Марк Галеотти заявил, что следует ожидать серьезных наступлений со стороны российской армии.

"Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления", – сказал он.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО на Украине.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Герасимов стал командующим объединенной группировкой войск в связи с расширением задач спецоперации.



Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

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