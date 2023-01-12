В Кремле не знают о планах присвоить звание маршала военачальникам

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не знает о каких-либо планах присвоить звание маршала главе Генерального штаба РФ Валерию Герасимову или иным представителям Генштаба и Минобороны.

"Я не располагаю информацией о наличии таких планов", – цитирует его РИА Новости.

Известно, что звание Маршал Российской Федерации учредили еще в 1993 году. Единственным, кого отметили подобной степенью в РФ, был экс-глава Минобороны Игорь Сергеев.

В среду, 11 января, стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне спецоперации.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

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