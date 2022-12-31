Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени

Фото: телеграм-канал SHOT

Владимир Путин в штабе Южного военного округа (ЮВО) наградил командующего группировкой войск в зоне спецоперации Героя РФ Сергея Суровикина орденом Святого Георгия III степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Военного отметили наградой за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность.

"Служу России!" – сказал Суворкин.

Уточняется, что Путин также отметил наградой и других российских генералов.

Ранее российский лидер наградил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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