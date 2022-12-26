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16:23

Мэр Москвы

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.

В ходе торжественной церемонии градоначальник напомнил, что российская столица уже третий год подряд проходит через серьезные испытания: сначала через пандемию коронавируса, а теперь – спецоперацию и санкционное давление. При этом каждый раз город справлялся со всеми вызовами, что во многом стало возможно благодаря самим москвичам, подчеркнул мэр.

"Все эти годы Москва достойно преодолевает эти вызовы <...> Это во многом благодаря труду миллионов москвичей, благодаря вашему труду, вашему умению, вашему профессионализму, вашей любви к нашему замечательному городу", – сказал он.

Отмечается, что в ходе мероприятия были вручены такие госнаграды, как орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Некоторые горожане были отмечены почетными званиями заслуженного учителя, заслуженного врача и заслуженного юриста Российской Федерации. Были и те, кого отметили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Среди московских наград, которых удостоились горожане, были знаки отличия "За безупречную службу городу Москве", почетные знаки заслуженного врача, заслуженного строителя, почетного работника культуры, почетного работника транспорта Москвы и другие награды.

Ранее в Москве наградили победителей творческого конкурса "Про мой район". На конкурс было прислано порядка двух тысяч работ. По его итогам 61 победитель получил памятные подарки.

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