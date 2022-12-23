Путин отметил Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин отметил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Эстрадную певицу наградили за обширный вклад в развитие отечественной культуры и активную общественную работу.

Бабкина является основательницей вокального ансамбля "Русская песня" с 1974 года. В настоящее время она осуществляет деятельность как художественный руководитель – директор Московского государственного академического театра "Русская песня". В 1992 году получила звание народной артистки РСФСР.

В период с 2014 по 2019 год артистка была депутатом Московской городской думы. Также Бабкина являет членом фракции "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля. Например, званием Героя России удостоили старшего лейтенанта Степана Белова и майора Константина Широкова.

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