13 преподавателей наградили знаком "Заслуженный учитель города Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в День учителя наградила 13 столичных педагогов почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Вы лучшие в нашей стране и одни из самых лучших в мире. <...> Об этом говорят международные исследования, медали наших школьников на международных и всероссийских олимпиадах, результаты ЕГЭ и успешное поступление выпускников в ведущие вузы", – сказала Ракова в ходе церемонии награждения.

Отмечается, что почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" награждают за личные заслуги в педагогической деятельности, достижение учениками высоких результатов, а также подготовку победителей и призеров различных олимпиад. В этом году награды удостоились учитель английского языка Галина Агеева из школы № 1367, учитель истории Илья Литкенс из школы № 1543, учитель начальных классов Наталия Лифашина из школы "Глория" и другие.

Кроме того, в ходе мероприятия Анастасия Ракова поздравила Павла Терехова из школы "Покровский квартал" с победой в профессиональном конкурсе "Директор года России".

5 сентября в России отмечается День учителя. Сергей Собянин посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе столицы и поздравил всех педагогов с праздником. Мэр обратил внимание на то, что за последние 10 лет через столичные школы прошли порядка 1 миллиона человек, а за 20 лет – 2 миллиона. Таким образом, московские педагоги уже обучили целое новое поколение жителей столицы.



Заммэра Москвы Ракова встретилась с лучшими столичными педагогами

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