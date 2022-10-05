Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в День учителя посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе столицы и поздравил всех педагогов с праздником.

Мэр обратил внимание на то, что за последние 10 лет через столичные школы прошли порядка 1 миллиона человек, а за 20 лет – 2 миллиона. Таким образом московские педагоги уже обучили целое новое поколение жителей столицы.

Собянин подчеркнул, что от уровня образования и воспитания подрастающей молодежи зависит то, насколько сильна и самостоятельна страна, а московские школы, как заявил градоначальник, могут дать это и, кроме того, являются одними из лучших не только в России, но и в мире.

"От имени родителей-москвичей, от имени бабушек и дедушек, от имени всех молодых людей, которые каждый день приходят на учебу, которые с большим волнением думают о том, какие знания получат, надеются на то, что они получат эти и знания, и воспитание в наших школах, и они не ошибаются в своих ожиданиях. <...> От себя лично и от всех москвичей – огромное вам спасибо. С праздником!", – отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что московские школы продолжают оснащать новой техникой, несмотря на ограничительные меры со стороны Запада. При этом градоначальник сделал акцент на том, что нужно повышать требования к материальной базе в образовательных учреждениях.

Собянин также отмечал, что с этого года все образовательные учреждения, включая начальные, оборудовали Wi-Fi. Также в планах, как уточнял мэр, полностью обновить все ноутбуки для учителей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!