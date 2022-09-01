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Общество

20:44

Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

мэр Москвыобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным жителям столицы. Церемония была приурочена ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди получивших награды – спортсмены, представители транспортной отрасли, медики, педагоги, строители, коммунальщики и другие специалисты.

"Врачи делают уникальные операции, которыми все мы гордимся, с одной стороны, с другой стороны, наши здоровье и жизнь в надежных руках. Учителя, у которых, кстати, сегодня праздник, День знаний, показывают уникальные результаты московского образования не только в нашей стране, но и в мире, мы ими гордимся. Строители, которые создают уникальные объекты. Нам не стыдно за нашу Москву, потому что то, что они делают, – это действительно объекты мирового уровня", – подчеркнул мэр.

Собянин отметил орденом Дружбы вице-президента Межрегионального общественного фонда "Образование в третьем тысячелетии" Алексея Стороженко. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени был награжден спортсмен-инструктор волейбольного клуба "Динамо" Денис Богдан.

За активную общественную деятельность были награждены четыре человека:

  • медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – зампредседателя правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф Александр Бусалаев;

  • медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – член правления региональной общественной организации "Чернобыль-Атом" Елена Козлова;

  • зампредседателя правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф Иван Табенков;

  • первый зампредседателя правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф Виктор Шепелев.

Среди медиков награды получили завотделением ГКБ имени Ф. И. Иноземцева Алексей Лазаревич, анестезиолог-реаниматолог ГЦАСО МЧС РФ Михаил Осенний, завкафедрой урологии лечебного факультета МГМСУ имени А. И. Евдокимова Дмитрий Пушкарь и президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Профессиональные достижения жителей столицы также отметили званиями:

  • "Почетный строитель города Москвы";
  • "Почетный работник социальной защиты города Москвы";
  • "Почетный деятель искусств города Москвы";
  • "Почетный работник транспорта города Москвы";
  • "За безупречную службу городу Москве";
  • "За заслуги перед Москвой".

"Сегодня, несмотря на все проблемы, мы ни одну свою программу не остановили, мы продолжаем развиваться, строить, создавать, творить, и ваш труд – залог того, что мы победим", – заключил Собянин.

Ранее мэр наградил многодетных семей почетным знаком "Родительская слава Москвы". Обладателями стали 15 семей, в которых родились и воспитываются 98 детей.

Обладатели "Родительской славы", по словам мэра, получают выплату в 250 тысяч рублей. Кроме того, столичные власти оказывают им и другую поддержку.

Собянин вручил госнаграды учителям, медикам, тренерам и соцработникам

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