Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

20:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным жителям столицы. Церемония была приурочена ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Среди получивших награды – спортсмены, представители транспортной отрасли, медики, педагоги, строители, коммунальщики и другие специалисты.
"Врачи делают уникальные операции, которыми все мы гордимся, с одной стороны, с другой стороны, наши здоровье и жизнь в надежных руках. Учителя, у которых, кстати, сегодня праздник, День знаний, показывают уникальные результаты московского образования не только в нашей стране, но и в мире, мы ими гордимся. Строители, которые создают уникальные объекты. Нам не стыдно за нашу Москву, потому что то, что они делают, – это действительно объекты мирового уровня", – подчеркнул мэр.
Собянин отметил орденом Дружбы вице-президента Межрегионального общественного фонда "Образование в третьем тысячелетии" Алексея Стороженко. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени был награжден спортсмен-инструктор волейбольного клуба "Динамо" Денис Богдан.
За активную общественную деятельность были награждены четыре человека:
Профессиональные достижения жителей столицы также отметили званиями:
Ранее мэр наградил многодетных семей почетным знаком "Родительская слава Москвы". Обладателями стали 15 семей, в которых родились и воспитываются 98 детей.
Обладатели "Родительской славы", по словам мэра, получают выплату в 250 тысяч рублей. Кроме того, столичные власти оказывают им и другую поддержку.
Собянин вручил госнаграды учителям, медикам, тренерам и соцработникам
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