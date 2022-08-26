Собянин наградил 15 многодетных семей знаком "Родительская слава Москвы"

12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин наградил многодетных семей почетным знаком "Родительская слава Москвы". Обладателями стали 15 семей, в которых родились и воспитываются 98 детей.
"Последнее десятилетие мы видим в Москве позитивную демографическую динамику. Рождается все больше детей, и, что важно, растет число многодетных семей", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Собянин уточнил, что данным почетным знаком могут быть награждены многодетные родители и усыновители, которые живут в столице не меньше 10 лет и официально женаты, или один из них – в случае неполной семьи.
Обладатели "Родительской славы", по словам мэра, получают выплату в 250 тысяч рублей. Кроме того, столичные власти оказывают им и другую поддержку.
"Кроме обычных детских выплат, они ежемесячно получают льготы и пособия на оплату коммунальных услуг, телефона, покупку школьной формы и других товаров", – отметил мэр.
Градоначальник подчеркнул, что Москва старается создавать самую доброжелательную атмосферу для воспитания детей. Так, например, уточнил Собянин, садики на сегодняшний день принимают малышей от 2 лет 4 месяцев, а в большинстве районов столицы – с 2 лет 2 месяцев.
"Надеюсь, нам удалось снять часть забот с плеч родителей, чтобы оставалось больше времени на общение и отдых с детьми", – заключил Собянин.
Ранее в Госдуме предложили учредить звание для многодетных семей. С такой инициативой выступил депутат ГД по вопросам семьи Виталий Милонов.
Он отмечал, что звание поможет подчеркнуть важность того, что ребенок должен расти в полной семье. Кроме того, он уточнял, что мотивировать родителей к рождаемости можно дополнительными региональными льготами или поощрениями.
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