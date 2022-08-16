Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Россиянки с 10 детьми получат звание "Мать-героиня" и выплату в 1 миллион рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также матерям-героиням положен особый знак отличия и грамота.

Кроме того, президент поручил поощрить награждаемых медалью ордена "Родительская слава". Один из родителей получит единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Эту награду получают родители или усыновители четырех и более детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.