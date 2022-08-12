Оформление справок для получения соцстипендий в Москве перевели в электронный формат

11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление о переводе в электронный вид услуги по оформлению справки о предоставлении государственной социальной помощи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С 15 августа документ, необходимый для назначения государственной социальной стипендии, студенты московских вузов и колледжей смогут получить на портале mos.ru", – говорится в сообщении.
Уточняется, что срок выдачи документа сократят с 14 до 7 дней.
Как отметили в пресс-службе, справка выдается тем, кто получает следующих виды социальной помощи:
Ранее Сергей Собянин дал поручение проработать возможность подачи онлайн-заявки для жителей столицы, нуждающихся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законных представителей.
Более 117 тысяч горожан воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" с начала года. Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин, чаще всего москвичи ищут адреса центров социального обслуживания, а также запрашивают социальные услуги, связанные с психологической поддержкой, помощью детям с инвалидностью.
По его словам, за все время существования сервиса с 2019 года им воспользовались почти 1,4 миллиона человек.
Москва стала лучшей в рейтинге по оказанию электронных услуг
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