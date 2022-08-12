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Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

11:36

Оформление справок для получения соцстипендий в Москве перевели в электронный формат

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о переводе в электронный вид услуги по оформлению справки о предоставлении государственной социальной помощи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 15 августа документ, необходимый для назначения государственной социальной стипендии, студенты московских вузов и колледжей смогут получить на портале mos.ru", – говорится в сообщении.

Уточняется, что срок выдачи документа сократят с 14 до 7 дней.

Как отметили в пресс-службе, справка выдается тем, кто получает следующих виды социальной помощи:

  • адресную социальную помощь находящимся в трудной жизненной ситуации, оказываемую органами социальной защиты населения Москвы;
  • субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителю;
  • социальные пособия и доплаты к пенсии, назначаемые и выплачиваемые органами соцзащиты населения Москвы заявителю.

Свыше 13 тысяч человек получили справку о назначении государственной социальной помощи в Москве в прошлом году.

Ранее Сергей Собянин дал поручение проработать возможность подачи онлайн-заявки для жителей столицы, нуждающихся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законных представителей.

Более 117 тысяч горожан воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" с начала года. Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин, чаще всего москвичи ищут адреса центров социального обслуживания, а также запрашивают социальные услуги, связанные с психологической поддержкой, помощью детям с инвалидностью.

По его словам, за все время существования сервиса с 2019 года им воспользовались почти 1,4 миллиона человек.

Москва стала лучшей в рейтинге по оказанию электронных услуг

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