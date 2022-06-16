Онлайн-сервисом "Социальный навигатор" воспользовались более 117 тысяч жителей Москвы

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Более 117 тысяч горожан воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" с начала года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин, чаще всего москвичи ищут адреса центров социального обслуживания, а также запрашивают социальные услуги, связанные с психологической поддержкой, помощью детям с инвалидностью.
По его словам, за все время существования сервиса с 2019 года им воспользовались почти 1,4 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца. Руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.
До этого сообщалось, что столичный проект "Малый бизнес Москвы" создал платформу "Бизнес-боксы". В сервисе доступен перечень удобных онлайн-инструментов, с помощью которых можно повысить эффективность работы компании и вывести ее на новый уровень. По словам заммэра Натальи Сергуниной, "Малый бизнес Москвы" осуществляет данный проект совместно с рынком цифровых услуг РФ. Так, в его рамках уже имеются больше 20 идей. Они поделены на три раздела – для организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
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