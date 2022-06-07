Свыше 1,2 тыс инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,2 тысячи инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы за два с половиной месяца, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в городе с марта действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере.

"На данный момент с заявлениями о получении таких льгот к городу обратились более 1,5 тысячи предпринимателей. Соответствующая помощь уже предоставлена 80% из них", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что большинство заявок касались отсрочки на шесть месяцев платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.

"Сейчас город одобрил 704 подобных обращения. Общая сумма перенесенных платежей составила 10,3 миллиарда рублей", – отметил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, рассказал о 105 арендаторах земельных участков, по которым изменена цель предоставления с эксплуатации на строительство, они получили на полгода отсрочку платежей по аренде за второй квартал. Сумма перенесенных платежей составила 5,6 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства. Выступая в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, президент РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.

Также сообщалось, что Генпрокуратура РФ предлагает ввести рассрочку в размере 50% бизнесу при оплате штрафов за мелкие нарушения. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил мнение, что это станет дополнительной мерой поддержки бизнеса.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

