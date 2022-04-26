В России могут ввести рассрочку бизнесменам при оплате штрафов за мелкие нарушения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генеральная прокуратура РФ предлагает ввести рассрочку в размере 50% бизнесу при оплате штрафов за мелкие нарушения. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совфеде.

Он выразил мнение, что это станет дополнительной мерой поддержки бизнеса.

"Бесспорно, это должно касаться только правонарушений, которые не причиняют вреда жизни и здоровью граждан, не являются общественно опасными", – подчеркнул генпрокурор.

Краснов отметил, что в настоящее время прокуроры контролируют соблюдение прав предпринимателей при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, получении финансовой помощи, кредитных каникул и иных преференций.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства. Выступая в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, президент РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.