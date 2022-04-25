09:03
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Сергей Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса. Об этом он сообщил на своем сайте.
"Начиная с марта мы разработали десятки мер по оказанию помощи различным секторам экономики города, оказавшимся под санкционным давлением", – отметил столичный мэр.
По его словам, на сегодняшний день основная задача, с одной стороны, обеспечить полноценную реализацию данных мер, а с другой – продолжать тонкую настройку системы поддержки бизнеса и горожан.
Собянин обратил внимание на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Данное решение позволило столичному правительству достаточно улучшить условия льготного кредитования московской промышленности.
"Процентные ставки были снижены с 15 до 11% как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее. И не менее важно – мы существенно расширили круг получателей льготных кредитов", – пояснил мэр.
Он отметил, что поддержку от Москвы теперь смогут получить не только предприятия обрабатывающей промышленности, но и организации других отраслей. Среди них – строительство, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общепита, деятельность в области информации и связи, образование и ряд других. Уточняется, что максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств равен 500 миллионам рублей. А в настоящее время от предприятий поступило 64 заявки на получение льготных кредитов на общую сумму 43,6 миллиарда рублей.
Также, по словам Собянина, было принято решение по поддержке нестационарных торговых объектов: киосков, торгующих мороженым, напитками, цветами, овощами-фруктами и прочим товаром повседневного спроса.
"Легких доходов в этом бизнесе давно нет. На счету каждый рубль. Поэтому даже небольшой отток покупателей станет сильным ударом для владельцев киосков", – пояснил градоначальник.
В рамках поддержки этой деятельности столица снизила размеры обеспечительных платежей. Так, заключая договоры на право торговли в НТО, предприниматели вносят депозиты в размере шести месячных платежей, однако теперь эти депозиты сокращены с шести до одного платежа, а ранее внесенные деньги будут зачтены в счет текущих платежей.
Собянин сообщил, что также были определены три основных направления поддержки туристической сферы. Среди них –
деловой туризм (конференции, конгрессы, форумы, деловые встречи), организованный молодежный туризм (слеты, конкурсы, конференции, фестивали и прочие мероприятия для молодых людей) и туризм старшего поколения (поездки в Москву людей в возрасте 55+).
Отмечается, что организаторы мероприятий в области делового и молодежного туризма смогут получить возмещение расходов в размере до 10 миллионов рублей, а размер компенсации за привлечение в столицу гостей старшего поколения составит 1 000 рублей на каждого человека с повышающими коэффициентами в зависимости от продолжительности пребывания, категории отеля и количества посещенных экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий.
"Сейчас не самые лучшие времена для туризма. Но тем важнее для этой отрасли будет помощь со стороны правительства Москвы", – подчеркнул мэр.
Очень большую роль в жизни столицы играет, по словам градоначальника, сектор НКО. Собянин уточнил, что жизнь москвичей лучше и добрее делают сотни тысяч сотрудников и волонтеров, а также десятки тысяч реализованных проектов.
"Очень не хотелось бы потерять эту огромную энергию. Поэтому в 2022 году будет в 1,5 раза – с 400 до 600 миллионов рублей – увеличено финансирование ежегодного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций", – рассказал Собянин.
Он уточнил, что благодаря дополнительным средствам возможно будет реализовать проекты адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, средства пойдут и на помощь малообеспеченным семьям и ветеранам.
Также социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в городском реестре "Душевная Москва", смогут получить субсидии из бюджета на:
По словам столичного мэра, в ближайшие дни планируется обеспечить поддержку владельцев аттракционов и других объектов отдыха, работающих в столичных парках. Кроме того, власти Москвы организуют помощь ищущим работу гражданам с оплатой обучения новой специальности.
Ранее Собянин отмечал, что в столице работают горячие линии поддержки москвичей и предпринимателей. Уточнялось, что звонить можно с 09:00 до 18:00. А специалисты горячей линии для промышленных предприятий работают круглосуточно. Они помогают найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.
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