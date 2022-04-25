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Сергей Собянин рассказал о принятых и планируемых мерах поддержки бизнеса. Об этом он сообщил на своем сайте.

"Начиная с марта мы разработали десятки мер по оказанию помощи различным секторам экономики города, оказавшимся под санкционным давлением", – отметил столичный мэр.

По его словам, на сегодняшний день основная задача, с одной стороны, обеспечить полноценную реализацию данных мер, а с другой – продолжать тонкую настройку системы поддержки бизнеса и горожан.

Льготные кредиты

Собянин обратил внимание на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Данное решение позволило столичному правительству достаточно улучшить условия льготного кредитования московской промышленности.

"Процентные ставки были снижены с 15 до 11% как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее. И не менее важно – мы существенно расширили круг получателей льготных кредитов", – пояснил мэр.

Он отметил, что поддержку от Москвы теперь смогут получить не только предприятия обрабатывающей промышленности, но и организации других отраслей. Среди них – строительство, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общепита, деятельность в области информации и связи, образование и ряд других. Уточняется, что максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств равен 500 миллионам рублей. А в настоящее время от предприятий поступило 64 заявки на получение льготных кредитов на общую сумму 43,6 миллиарда рублей.

Нестационарные торговые объекты (НТО)

Также, по словам Собянина, было принято решение по поддержке нестационарных торговых объектов: киосков, торгующих мороженым, напитками, цветами, овощами-фруктами и прочим товаром повседневного спроса.

"Легких доходов в этом бизнесе давно нет. На счету каждый рубль. Поэтому даже небольшой отток покупателей станет сильным ударом для владельцев киосков", – пояснил градоначальник.

В рамках поддержки этой деятельности столица снизила размеры обеспечительных платежей. Так, заключая договоры на право торговли в НТО, предприниматели вносят депозиты в размере шести месячных платежей, однако теперь эти депозиты сокращены с шести до одного платежа, а ранее внесенные деньги будут зачтены в счет текущих платежей.

Деловой, молодежный и социальный туризм

Собянин сообщил, что также были определены три основных направления поддержки туристической сферы. Среди них –

деловой туризм (конференции, конгрессы, форумы, деловые встречи), организованный молодежный туризм (слеты, конкурсы, конференции, фестивали и прочие мероприятия для молодых людей) и туризм старшего поколения (поездки в Москву людей в возрасте 55+).

Отмечается, что организаторы мероприятий в области делового и молодежного туризма смогут получить возмещение расходов в размере до 10 миллионов рублей, а размер компенсации за привлечение в столицу гостей старшего поко­ления составит 1 000 рублей на каждого человека с повышающими коэффициентами в зависимости от продолжительности пребывания, категории отеля и количества посещенных экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий.

"Сейчас не самые лучшие времена для туризма. Но тем важнее для этой отрасли будет помощь со стороны правительства Москвы", – подчеркнул мэр.

Некоммерческие организации

Очень большую роль в жизни столицы играет, по словам градоначальника, сектор НКО. Собянин уточнил, что жизнь москвичей лучше и добрее делают сотни тысяч сотрудников и волонтеров, а также десятки тысяч реализованных проектов.

"Очень не хотелось бы потерять эту огромную энергию. Поэтому в 2022 году будет в 1,5 раза – с 400 до 600 миллионов рублей – увеличено финансирование ежегодного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций", – рассказал Собянин.

Он уточнил, что благодаря дополнительным средствам возможно будет реализовать проекты адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, средства пойдут и на помощь малообеспеченным семьям и ветеранам.

Также социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в городском реестре "Душевная Москва", смогут получить субсидии из бюджета на:

сохранение занятости (оплату труда сотрудников);

оплату стоимости доступа к порталам вакансий и соискателей (с целью поиска работников для осуществления уставной деятельности);

приобретение российских компьютерных программ либо переход на свободное программное обеспечение.

При этом на данные цели из бюджета Москвы будет выделено 192 миллиона рублей.

По словам столичного мэра, в ближайшие дни планируется обеспечить поддержку владельцев аттракционов и других объектов отдыха, работающих в столичных парках. Кроме того, власти Москвы организуют помощь ищущим работу гражданам с оплатой обучения новой специальности.

Ранее Собянин отмечал, что в столице работают горячие линии поддержки москвичей и предпринимателей. Уточнялось, что звонить можно с 09:00 до 18:00. А специалисты горячей линии для промышленных предприятий работают круглосуточно. Они помогают найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.