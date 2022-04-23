МТПП: Москва бросает все силы на помощь предпринимательскому сообществу в период кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На площадке Московской торгово-промышленной палаты представили главные направления работы по поддержке, развитию и защите интересов городского бизнеса в условиях антироссийских санкций. Мероприятие состоялось в рамках деятельности совместного Оперштаба партии "Единая Россия" и МТПП по поддержке экономики Москвы, сообщает пресс-служба палаты.
По словам руководителя Оперштаба Владимира Платонова, на сегодняшний день в МТПП работают 3,8 тысяч членов. Все, что организовывает палата, как уточнил Платонов, делается в интересах предпринимательского сообщества, и это свыше 600 тысяч представителей бизнеса и более 700 тысяч самозанятых.
В частности, МТПП помогает властям принимать верные решения – из определенных пожеланий каждого предпринимателя появляются те проекты и программы, которые нужны сообществу предпринимателей. Платонов отметил, что во время кризиса столичные власти бросают все силы на помощь сообществу.
Кроме того, руководитель Оперштаба подчеркнул, что вместе с Мосгордумой отделением партии "Единая Россия" в Москве удается обнаружить яркие проблемы, стоящие перед представителями бизнеса, и определить меры для их устранения.
В свою очередь, председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике, замсекретаря столичного городского регионального отделения "Единой России" Людмила Гусева сообщила, что, несмотря на ограничения, город выполняет и продолжит выполнять все обязательства перед москвичами и бизнесом.
"90% доходной части столичного бюджета - это различные виды налогов. Мы должны четко, гибко, активно и принципиально подходить к тем запросам, которые есть у предпринимательского сообщества", – отметила Гусева.
Она также обратила внимание на то, что в Москве доступен сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей. От парламентариев МГД получено свыше 160 предложений, направленных на повышение устойчивости экономики.
Вице-президент МТПП Сурен Варданян подчеркнул, что у палаты заключено более 140 соглашений с разными ТПП за рубежом. При этом у МТПП активно развито сотрудничество с другими российскими субъектами, благодаря чему большинству предпринимателей удается решить вопросы, в том числе импортозамещения оборудования и логистики.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что в столице работают горячие линии поддержки москвичей и предпринимателей. Уточнялось, что звонить можно с 09:00 до 18:00. А специалисты горячей линии для промышленных предприятий работают круглосуточно. Они помогают найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.
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