Цифровой сервис для поддержки импортозамещения запустили в Москве

Москва представила цифровой сервис, чтобы поддержать импортозамещение. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Он находится на платформе i.moscow Московского инновационного кластера и называется "Свои технологии". Сервис объединил разные решения, которые помогают поддерживать предприятия по импортозамещению, а также находить инструменты и деловых партнеров для развития своего дела, в том числе искать российских поставщиков.

В сервисе "Свои технологии" на i.moscow также собраны все существующие меры финансовой поддержки технологического предпринимательства от правительства Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.