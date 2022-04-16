Российские маркетплейсы начали продавать электронику под собственными брендами. Продажи отечественной и белорусской техники в марте выросли до 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такими подсчетами поделились крупнейшие магазины бытовой техники и электроники.

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