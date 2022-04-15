Аналитик спрогнозировал поведение рубля до конца года

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 предположил, что до конца года крупных изменений, которые могли бы отрицательно повлиять на поведение рубля, не произойдет.

По его словам, национальная валюта "покоится на достаточно прочной экономической основе", несмотря на санкции.

"Я вижу, что наше правительство предпринимает серьезные усилия, чтобы противодействовать этим санкциям. Пока они нашу экономику сильно не задевают, во всяком случае не сказываются на ее функционировании. Я думаю, так продолжится и до конца года. У нас есть достаточно эффективные финансовые резервы и другие рычаги воздействия на экономику", – подчеркнул эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Рубль отличается размашистыми колебаниями. Поэтому я говорю только о среднем курсе, а не о пиковых значениях вверх-вниз, которые от него будут отклоняться. Доллар до конца года больше чем до 85 рублей не подешевеет. О дальнейшем укреплении говорить в данной ситуации трудно, но на 85 рублей за доллар можно вполне рассчитывать.

Кроме того, по прогнозам экономиста, евро до конца года вряд ли будет стоить больше 100 рублей. "Там сама европейская подушка очень неустойчивая", – отметил специалист.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова спрогнозировала, что США вряд ли удастся отменить начавшуюся дедолларизацию даже с учетом запаса прочности американской валюты. Отказ от ее монополии является объективной реальностью в мировой торговле, считает эксперт.

Такую ситуацию Воронкова связала с развитием связей между регионами, а также появлением новых глобальных экономических игроков.

