Эксперт оценил сроки снижения цен на автомобили

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о снижении цен на машины на вторичном рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, снижение от пиковых значений марта уже составляет 10%. В перспективе падение цены возможно на 20–25% по ряду моделей и марок автомобилей.

Машины дешевеют на фоне чрезмерного завышения со стороны продавцов, а также в связи со снижением спроса, причем как на сами транспортные средства, так и на кредиты для их приобретения.

В ситуации с ценами западных автоконцернов Вавилов предложил ориентироваться на хотя бы приблизительные сроки возвращения компаний в РФ. При этом даже цены на остатки складов таких производителей неизбежно снизятся, считает эксперт.

Более дешевыми могут стать и машины азиатских компаний. На фоне стабилизации курса и формирования логистики их цена может уменьшиться на 10–15%, предположил специалист Total Research.

По мнению представителей автомобильного рынка РФ, в апреле не ожидается роста или снижения цен на автомобили, несмотря на снижение курса доллара и евро. Эксперты отмечают, что в ситуации с импортом прайс-листы были скорректированы еще в марте.

